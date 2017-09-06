В Ривненской области в ДТП погибли четыре человека

В результате столкновения легкового автомобиля "Opel Omega" с грузовым автомобилем-лесовозом "DAF" водитель и трое пассажиров легковушки погибли на месте, один пассажир госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Как отмечается в сообщении, трагедия случилась в среду утром, около 6:54, на трассе "Киев-Варшава" возле с.Масевичи Рокитневского района. Пострадавший госпитализирован в Рокитневскую центральную районную больницу. Личности травмированного и погибших устанавливаются.

Полицейские предварительно выяснили, что "Opel Omega" по неизвестным пока причинам выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем "DAF" с прицепом.

"Вследствие столкновения погибли четверо мужчин из легкового автомобиля. За жизнь еще одного борются врачи. Лица всех участников ДТП устанавливают правоохранители. На месте происшествия работают следователи и эксперты", - сообщает отдел коммуникации полиции Ровенской области.

По данным спасателей, автодорога "Киев-Варшава" на участке у с.Масевичи сейчас перекрыта, движение транспорта проводится через пгт Рокитное.