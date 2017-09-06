Для ознакомления с делом о госизмене В.Януковича нужно не менее 3 месяцев

Новый государственный защитник экс-президента Украины Виктора Януковича Максим Герасько считает, что для ознакомления с делом об обвинении В.Януковича в государственной измене ему потребуется не менее трех месяцев.

"По предыдущему моему опыту и в других сложных делах, считаю, что не меньше трех месяцев", - сказал М.Герасько журналистам в среду утром перед началом заседания Оболонского районного суда г.Киева по делу о госизмене экс-президента.

Он отметил, что 10 рабочих дней с момента, когда ему было выдано соответствующее поручение, крайне недостаточно для изучения материалов дела: "Это нереальный срок". "Кроме того, официально я еще не вступил в дело, поскольку для вступления в дело должен быть решен вопрос отводов. Возможно, у меня есть конфликты интересов по другим делам. Это решается на первом судебном заседании. То есть официально можно говорить об ознакомлении с делом после первого судебного заседания, это правильно будет", - отметил М.Герасько.

Адвокат заявил, что намерен просить достаточное время на ознакомления с делом. "Кончено буду, поскольку (в деле – ИФ) более 50 томов. Кроме того, есть звукозаписи предыдущих судебных заседаний. Кроме того, нужно ознакомиться с материалами дела в прокуратуре. Это требует времени. Я не буду формальным адвокатом. Я давал присягу адвоката и буду исполнять свои обязанности добросовестно и честно", - подчеркнул он.

На вопрос о том, какие еще ходатайства он намерен подать на заседании в среду М.Герасько пообещал прокомментировать их после судебного заседания.

Как сообщалось, 21 августа М.Герасько подтвердил свое назначение государственным защитником В.Януковича по делу об обвинении в государственной измене, а на заседании Оболонского райсуда 28 августа подал ходатайство, в котором попросил разъяснить определение суда об установлении ему сроков ознакомления с материалами дела. Судья вынес определение, в котором ограничил срок ознакомления с материалами дела до 6 сентября.

5 июля сего года В.Янукович объявил, что не желает участвовать в инициированном в Украине судебном процессе по делу о государственной измене и отзывает из суда своих адвокатов. На заседании Оболонского райсуда 6 июля адвокаты В.Януковича Виталий Сердюк и Игорь Сидоренко, от которых экс-президент отказался, в зале суда уже не присутствовали.

10 июля Региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве назначил для защиты В.Януковича в Оболонском райсуде адвоката Виталия Мешечека. В.Сердюк заявил, что В.Янукович не поручал своим адвокатам, которых он отозвал из судебного процесса, взаимодействовать с В.Мешечеком. 17 августа Оболонский райсуд удовлетворил заявление В.Мешечека о самоотводе в деле о госизмене В.Януковича и постановил назначить нового государственного адвоката.

В.Янукович обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27 (речь идет о пособнике как одной из категорий соучастника преступления), ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, что привело к гибели людей либо иным тяжким последствиям; предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет), ч. 1 ст. 111 (государственная измена, предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет), ч. 2 ст. 437 (ведение агрессивной войны или агрессивных военных действий, предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет) Уголовного кодекса Украины.