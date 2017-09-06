Януковичу и Лавриновичу сообщено о подозрении в деле о "конституционном перевороте 2010 года"

Экс-президент Украины Виктор Янукович и экс-министр юстиции Александр Лавринович уведомлены о подозрении в захвате вместе с другими лицами государственной власти в Украине путем конституционного переворота в 2010 году, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"…сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 109 УК Украины (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) экс-президенту В.Януковичу и экс-министру юстиции А.Лавриновичу в совершении совместно с другими лицами захвата государственной власти, в том числе путем принятия мер по незаконному, без решения … Верховной Рады Украины, изменению действующей Конституции Украины посредством внесения в Единый государственный реестр нормативно-правовых актов текста Конституции Украины в редакции 1996 года и его официального опубликования", - написал генпрокурор на своей странице в Фейсбуке в среду.

В этом контексте Ю.Луценко также указал, что департамент специальных расследований Генпрокуратуры расследует дело "конституционного переворота 2010 года, который привел к захвату государственной власти путем расширения неконституционным способом полномочий президента Украины за счет сужения роли и полномочий парламента и правительства".

Как известно, Конституционный суд Украины вернул страну к президентско-парламентской форме правления, вернув президенту часть утраченных полномочий. Решение КС, по сути, ввело в действие Конституцию 1996 года.