Киевский национальный университет им. Т.Шевченко единственный среди украинских вузов вошел в ТОП-1000 университетов рейтинга THE

Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко единственный среди украинских высших учебных заведений вошел в ТОП-1000 университетов Times Higher Education (THE) World University Rankings 2018, говорится в информации, опубликованной на сайте рейтинга.

Согласно данным рейтинга, Киевский университет им.Шевченко вошел в группу вузов с 801 по 1000 место.

Также в рейтинг вошли Львовский национальный университет имени Ивана Франко, Национальный университет "Львовская политехника", Национальный технический унивеситет Украины "Киевский политехнический институт", Харьковский национальный университет имени В.Н.Каразина, которые заняли места после ТОП-1000.

Первое место рейтинга занял Оксфордский университет, второе – Кембридж, третье – Калифорнийский технологический институт и Стенфордский университет, пятое -Массачусетский технологический институт.

Самое высокое место в рейтинге среди университетов континентальной Европы заняла Швейцарская высшая техническая школа Цюриха (10-е место в рейтинге); среди вузов Азии самое высокое место занял Национальный университет Сингапура (22-е место).

Среди польских университетов самое высокое место занял Варшавский университет, который вошел в группу вузов с 501 по 600 место.