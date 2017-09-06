События

10:20 06.09.2017

В Харьковской области на границе с РФ выявлен склад с более 400 ящиками сигарет

В Харьковской области неподалеку от украино-российской границы сотрудники оперативных подразделений Госпогранслужбы совместно с представителями СБУ и фискальной службы обнаружили базу накопления сигарет.

Как сообщает пресс-служба Госпогранслужбы, это произошло после того, как была пресечена попытка контрабанды в РФ 47 ящиков сигарет Regina.

"Позже в частном гараже населенного пункта Ветеринарное совместная группа обнаружила еще 426 ящиков с сигаретами такой же марки. Хозяином помещения, где хранился товар, оказался 58-летний гражданин Украины, житель этого села. Правонарушитель совместно с подельниками планировали переместить табачные изделия из России вне пунктов пропуска", - говорится в сообщении.

Сейчас товар изъят и передан сотрудникам фискальной службы. Продолжается проверка и оценка товара.

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