В Киеве проходит акция владельцев авто на европейских номерах

В Киеве, возле Верховной Рады Украины, проходит, анонсированная накануне акция владельцев автомобилей на европейских номерах за легализацию нерастаможенных авто.

"В столичном правительственном квартале много машин стоят в пробках, владельцы авто с иностранными номерами возле ВР проводят акцию, лозунг которой "За доступную растаможку каждому украинцу". Начали водители собираться еще с ночи, говорят, что мероприятия будут проходить на ул. Институтской, Грушевского и Лютеранской", сообщает канал "112.Украина".

В числе целей проводимой акции – доступная растаможка (% стоимости авто) на все автомобили для всех граждан Украины, введение простого и доступного механизма легализации завезенных автомобилей (установление ставки платежей в бюджет в пределах 15-30% стоимости авто), мораторий на действие экологических норм Евро5 как условия ввоза и регистрации б/у автомобилей в Украине, прекращение "репрессий" силовых структур против водителей автомобилей на еврономерах и мораторий на дискриминацию до окончательного законодательного урегулирования.

Согласно сообщении на сайте "112.Украина", ожидается, что в акции примут участие порядка 3 700 авто.