Полиция пресекла деятельность "конопляной плантации" в Одесской области – Аброськин

Сотрудники Белгород-Днестровского отдела полиции пресекли деятельность "конопляной плантации", на которой выращивались и изготавливались наркотические вещества в Одесской области, сообщает первый заместитель главы Национальной полиции, начальник уголовной полиции Вячеслав Аброськин.

"В селе Успеновка в ходе проведения специальных мероприятий было выявлено целое производство по выращиванию и изготовлению наркотических средств для дальнейшей реализации… Владельцы, пожалуй, ошиблись страной или были под действием каннабиса, когда решили создать конопляные плантации в Одесской области. Впоследствии у них будет достаточно времени, чтобы проанализировать "просчеты" своего "бизнес-проекта", - написал он своей странице в Фейсбук.

Согласно сообщению полицейские изъяли свыше 40 кг. готового к реализации каннабиса.