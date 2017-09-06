Дело руководителя юротдела горсовета, подозреваемого в махинациях с недвижимостью на Харьковщине, передано в суд - прокуратура

Харьковская местная прокуратура №6 направила в Харьковский райсуд области обвинительный акт в отношении 59-летнего руководителя юридического отдела одного из городских советов области, возглавляющего постоянно действующую комиссию по учету и использованию бесхозного имущества и выморочного (оставшегося после умершего без наследников владельца) наследства исполкома горсовета.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, чиновнику инкриминируется злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (ч.2 ст.364 УК Украины). "Руководитель юротдела подозревается в махинациях с домами в городе, которые незаконно признавались брошенными. В результате их хозяева потеряли право пользоваться имуществом общей стоимостью более 700 тыс грн", - сообщил руководитель местной прокуратуры Андрей Яковлев.

Как было установлено в ходе следствия, 5 домов на территории города, которые имели владельцев или наследников, чиновники признали бесхозными. На основании их решений имущество передали другим хозяевам. Общая стоимость этих домовладений более 700 тыс.грн.

По информации правоохранителей, подчиненный подозреваемого выявлял в городе якобы брошенные дома. В их число попадали и те, на которые наследники не успели оформить документы, и те, которыми хозяева по каким-то причинам не пользовались (например, находились на длительном лечении в медучреждениях или пансионатах).

Не выезжая на место нахождения таких "заброшенных" домов, не проверяя информацию об их владельцах и техническое состояние в БТИ, ЗАГСе и у нотариуса, секретарь комиссии вносил заведомо ложные сведения в акты обследования домов. Руководитель юротдела, не проверяя, согласовывал эти документы. Далее непроверенная информация о "бесхозных" домах направлялась на рассмотрение исполкома горсовета для предоставления разрешения пользоваться ими другим гражданам.

"Таким образом, законные владельцы недвижимости были лишены права пользоваться своим жильем. Сейчас они через суд возвращают свое имущество, оспаривая решение горисполкома", - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Харьковской области.

Как сообщалось, дело секретаря комиссии прокуратура передала в суд весной текущего года. Чиновнику инкриминируется злоупотребление служебным положением и служебный подлог, повлекшие тяжкие последствия (ч.2 ст.364, ч.2 ст.366 УК Украины).