Пограничники передали СБУ женщину, которая ехала из ОРДО в Мариуполь оформлять документы в связи со смертью внука-боевика

Сотрудники Государственной пограничной службы передали СБУ гражданку Украины, которая направлялась из неподконтрольного правительству г.Макеевка в г.Мариуполь Донецкой области оформлять документы в связи со смертью своего внука, который был участником незаконного вооруженного формирования и погиб от огнестрельных ранений.

Сегодня на контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" прибыла гражданка Украины… Во время проверки у женщины обнаружили военный билет т.н."ДНР", выданный на другое лицо и несколько документов на то же лицо, выдававшихся на временно неподконтрольной украинской власти территории в Донецкой области. В частности, среди документов было медицинское заключение о причине смерти, в котором указано, что смерть наступила в результате множественных огнестрельных ранений тела, и свидетельство о смерти", - сообщает пресс-служба Госпогранслужбы во вторник.

"Также у украинки нашли фотокарточки личного характера, где гражданин, на имя которого выданы документы, изображен с оружием на военных позициях. Со слов гражданки стало известно, что она направлялась для оформления документов в связи со смертью своего внука. Теперь женщину передали представителям СБУ", - говорится в сообщении.