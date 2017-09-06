События

07:15 06.09.2017

Боевики за сутки 32 раза обстреляли позиции сил АТО – штаб

Боевики незаконных вооруженных формирований за прошедшие стуки совершили 32 обстрела позиций Вооруженных сил Украины в зоне проведения Антитеррористической операции, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Всего с начала суток российско-оккупационные группировки 32 раза открывали огонь по позициям украинской армии. Из них 20 обстрелов характеризуются как прицельные. За минувшие сутки противник не применял минометы и другое тяжелое вооружение. Потерь среди наших военных нет", - говорится в сообщении на официальной странице пресс-центра в Фейсбук.

После 18.00 боевики были активны на Приморском и Донецком направлениях.

На Приморском направлении боевики обстреливали из гранатометов позиции ВСУ в окрестностях Лебединского и Водяного, из вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов – в окрестностях Старогнатовки, из стрелкового вооружения – вблизи Гнутово и Широкино.

На Донецком направлении боевики обстреливали Зайцево из стрелкового оружия, окрестности Авдеевки и шахту Бутовка – из крупнокалиберных пулеметов.

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Интерфакс-Украина
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