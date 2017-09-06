События

05:01 06.09.2017

На выходных в центре Киева перекроют ряд улиц для проведения марафона

Из-за проведения спортивно-массового мероприятия "Intersport Ukraine Run" в центральной части Киева 9-10 сентября будет ограничено движение транспорта, сообщает пресс-служба КГГА.

"С 9:00 9 сентября по 23:00 10 сентября будет запрещено движение на Майдане независимости и ул.Крещатик (от ул.Архитектора Городецкого до ул.Богдана Хмельницкого)", - говорится в сообщении.

Также будет запрещено движение с 6:00 9 сентября до 23:00 10 сентября для монтажа конструкций спортивного городка и 10 сентября с 9:30 по 13:00 на улицах Крещатик, Грушевского, Мазепы, Европейской и Арсенальной площадях, Петровской аллее, Парковой дороге, аллее Героев Крут.

"На время проведения мероприятия в работу маршрутов наземного пассажирского транспорта общего пользования, который курсирует по отмеченным улицам, будут внесены изменения", - говорится в сообщении.

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Интерфакс-Украина
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