В Таллин съедутся министры иностранных дел и обороны Евросоюза для участия в неформальных заседаниях Совета ЕС по иностранным делам

Неформальная встреча глав оборонных ведомств и глав МИД стран ЕС ("Гимних") 6-8 сентября начнется в Таллине в среду ужином министров, сообщило эстонское председательство Совета ЕС.

Основная программа встречи откроется утром в четверг, 7 сентября, неформальным совещанием министров обороны под председательством высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности и обороны Федерики Могерини. В этом заседании примет участие генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Затем состоится совместный рабочий обед министров обороны с министрами иностранных дел.

Во второй половине дня в четверг соберутся министры иностранных дел. Их совещания завершатся в пятницу.

Как сообщила ранее Ф.Могерини, в повестку переговоров включено обсуждение ситуации вокруг Корейского полуострова. В число главных вопросов входят также ближневосточный мирный процесс и политика ЕС в области прав человека. Кроме того, будет обсуждаться широкий круг тем по международной проблематике.

Со своей стороны генсек НАТО Й.Столтенберг перед переговорами назвал одной из главных тем сотрудничество Евросоюза и Североатлантического альянса.

В интервью эстонской газете "Ээсти Пяевалехт" ранее на этой неделе Й.Столтенберг отметил: "Европейская безопасность очень важна. Оборону Европы следует усилить, но не как альтернативу НАТО, а как европейский столп в НАТО...любые предложения об усилении оборонного сотрудничества Евросоюза и НАТО приветствуются до тех пор, пока НАТО и оборонные структуры государств не начнут дублировать друг друга".

В этом же духе высказался на встрече с журналистами и министр обороны Эстонии Юри Луйк. По его словам, ЕС является политико-экономической организацией и "оборона в ней станет только одним измерением, только одним инструментом, находящимся в распоряжении Евросоюза".

В связи с предстоящей встречей правительство Эстонии приняло на минувшей неделе решение дополнить программу председательства страны в ЕС и провести в среду для министров обороны штабные учения по киберобороне EU Cybrid.

"Это будут первые настольные учения с министрами обороны, им предстоит решить ряд проблем, ответить на вопросы в рамках заданного нами сценария", - сообщил на пресс-конференции министр обороны Эстонии Ю.Луйк.

В пятницу состоится совещание глав МИД ЕС с их коллегами из стран-кандидатов на вступление в Евросоюз. Одна из главных тем - предупреждение и борьба против радикализации и насильственного экстремизма.

Вместе с тем, у встреч "Гимних" не бывает жестких повесток дня, на них могут обсуждаться любые вопросы, и каждый министр может выступить с любой инициативой. Эти совещания не принимают официальных решений и, за редкими исключениями, итоговых документов.

Подобные встречи организуются один раз в полгода очередным государством-председателем Совета ЕС на его территории. Они носят название "Гимних" по одноименному немецкому замку, где впервые в 1974 году состоялась такая встреча при председательстве Германии в Евросоюзе.