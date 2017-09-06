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01:05 06.09.2017

Полиция Нью-Йорка арестовала более 30 участников демонстрации против отмены программы поддержки молодых мигрантов

Полиция Нью-Йорка арестовала 34 участника демонстрации против решения президента США Дональда Трампа об отмене программы DACA, защищающей молодых нелегальных иммигрантов от депортации из США, сообщил во вторник американский телеканал "Эй-би-си Ньюс".

Согласно сообщению, протестующие были арестованы напротив "Башни Трампа" - здания, принадлежащего компании американского президента.

Протесты также прошли в столице США Вашингтоне, где демонстранты с плакатами собрались у ворот Белого дома.

Ранее сообщалось, что администрация США запустила процесс отмены программы DACA.

Администрация бывшего президента США Барака Обамы создала и ввела в действие программу DACA (Отсроченные меры в отношении детей-иммигрантов) летом 2012 года. Одной из основных целей программы является помощь нелегальным иммигрантам младше 30 лет, прибывшим в США еще будучи детьми.

Чтобы получить право на участие в программе, такие иммигранты должны соответствовать ряду требований, в том числе не иметь судимостей, быть студентами американского учебного заведения или быть почетно освобожденными от службы в вооруженных силах США.

В соответствии с условиями DACA американские власти обязались на два года отсрочить какие-либо меры, связанные с иммиграционным статусом молодых людей, имеющих достаточную квалификацию для участия в программе. Участники DACA также получают временные разрешения на учебу и работу в США.

На данный момент DACA обеспечивает защитой около 800 тыс. человек в США.

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