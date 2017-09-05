Кабмин 6 сентября намерен утвердить правила осуществления обязательного страхования гражданской авиации и создать оргкомитет по подготовке и празднованию 100-летия НАНУ

Кабинет министров Украины на заседании 6 сентября намерен утвердить порядок и правила осуществления обязательного авиационного страхования гражданской авиации и создать организационный комитет по подготовке и празднованию 100-летия Национальной академии наук.

Согласно повестке заседания, размещенной на сайте правительства, данные вопросы на заседании представят министр инфраструктуры Владимир Омелян и министр образования и науки Лилия Гриневич, соответственно.

Кабмин намерен рассмотреть реализацию проекта по организации электронных торгов (аукционов) с использованием электронной торговой системы РrоZоrrо.Продажи.

Планируется принять порядок расчета средневзвешенных тарифов на тепловую энергию, производимую с использованием природного газа для нужд населения, учреждений и организаций, финансируемых из государственного или местного бюджета, ее транспортировки и поставки.

Кабмин намерен рассмотреть некоторые вопросы направления части суммы перевыполнения общего объема таможенных платежей за май 2017 года на обеспечение функционирования контролирующих органов.

Правительство планирует рассмотреть некоторые вопросы реализации Рамочного договора с правительством Венгрии о предоставлении кредита на условиях связанной помощи.

Также правительство планирует рассмотреть некоторые вопросы учета осужденных и лиц, взятых под стражу.

Кабмин намерен утвердить порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для строительства футбольных полей с искусственным покрытием в регионах Украины.

Кроме того, правительство намерено рассмотреть кадровые вопросы.

Начало заседания под председательством премьер-министра Владимира Гройсмана запланировано на 11:00.