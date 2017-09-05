Мексика готова принять молодых людей, которых более не будет защищать иммиграционная программа США - МИД

Мексиканские власти во вторник заявили о готовности принять у себя молодых людей - участников защищающей их от депортации из США программы DACA (Отсроченные меры в отношении детей-иммигрантов), которую хочет отменить администрация президента США Дональда Трампа.

Агентство Ассошиэйтед Пресс приводит выдержки из заявления мексиканского МИД, согласно которому Мексика "с раскрытыми объятиями встретит всех (участников программы DACA - ИФ), которые решат вернуться".

"Несомненно, исключительно граждане и власти США отвечают за решения, касающиеся иммиграционной политики США... но в этом случае у Мексики есть моральная обязанность действовать", - говорится в заявлении.

В МИД Мексики также призвали американские власти найти замену программе DACA.

Ранее сообщалось, что администрация США запустила процесс отмены программы DACA.

Западные СМИ отмечают, что большинство участников программы DACA - выходцы из Мексики.

В свою очередь Д.Трамп заявил, что американская администрация "решит проблему DACA с состраданием и сочувствием", но она должна также "проявить сочувствие и сострадание по отношению к безработным, страдающим, забытым американским гражданам".

"Не сомневайтесь, что на первое место мы поставим интересы американских граждан", - написал Д.Трамп на своей странице в "Твиттере".

Администрация бывшего президента США Барака Обамы создала и ввела в действие программу DACA летом 2012 года. Одной из основных целей программы является помощь нелегальным иммигрантам младше 30 лет, прибывшим в США детьми.

Чтобы получить право на участие в программе, такие иммигранты должны соответствовать ряду требований, в том числе не иметь судимостей, быть студентами американского учебного заведения или быть почетно освобожденными от службы в вооруженных силах США.

В соответствии с условиями DACA американские власти обязались на два года отсрочить какие-либо меры, связанные с иммиграционным статусом молодых людей, имеющих достаточную квалификацию для участия в программе. Участники DACA также получают временные разрешения на учебу и работу в США.

На данный момент DACA обеспечивает защитой около 800 тыс. человек в США.