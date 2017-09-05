События

20:48 05.09.2017

США помогут создать в Украине систему психологической адаптации военнослужащих, побывавших в плену

Специалисты Объединенного агентства по восстановлению персонала Вооруженных сил США помогут создать в Украине систему психологического сопровождения военнослужащих, которые находились в заложниках, побывали в плену или пережили пытки, а также для членов их семей.

Как сообщается на сайте Нацгвардии Украины, об этом заявила заместитель директора Объединенного агентства Барбара Тренкер во время визита в 27-ю отдельную бригаду Национальной гвардии Украины во вторник.

Как отмечается, в течение 5-6 сентября специалисты будут проводить тренинг для более 40 психологов Нацгвардии, Вооруженных сил, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и Госпогранслужбы Украины.

"В течение нескольких ближайших дней мы будем работать в Украине над вопросами реинтеграции таких лиц, которые были в плену, прошли принудительную изоляцию или подверглись пыткам…Мы очень надеемся, что сможем помочь Украине построить систему реинтеграции персонала как военного, так и служащих, работающих в этой сфере", - сказала Б. Тренкер.

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