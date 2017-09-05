Боевики с полуночи 11 раз открывали огонь по украинским позициям

Незаконные вооруженные формирования во вторник 11 раз стреляли по украинским позициям в зоне проведения антитеррористической операции, потерь среди украинских военных нет, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"В целом с полуночи незаконные вооруженные формирования 11 раз открывали огонь по позициям украинской армии", - говорится в сводке пресс-центра (по состоянию на 18.00) на странице в "Фейсбуке".

В штабе констатируют, что обстановка в зоне проведения АТО существенно не изменилась: боевики продолжали одиночные обстрелы украинских позиций в основном из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов.

С полуночи наиболее беспокойно было на Приморском направлении, где НВФ дважды из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов били по опорным пунктам украинской армии на подступах к Талаковке и Водяного. Кроме того, гранатометы противника работали в окрестностях Марьинки.

На Донецком направлении противник дважды открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по украинским позициям у Зайцево и один раз - по Авдеевский промзоне.

На Луганском направлении из гранатомета боевики обстреляли силы АТО в окрестностях Крымского.