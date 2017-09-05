В кювет опрокинулся автобус, следовавший в Польшу, есть пострадавшие

Пассажирский автобус МАN сообщением "Херсон – Познань" (Украина - Польша) опрокинулся в кювет в Николаевской области, в результате пострадали 9 чел.

Как сообщает во вторник отдел коммуникации полиции Николаевской области, авария произошла ночью на автодороге "Ульяновка - Николаев" в районе с.Константиновка Новоодесского района. 26-летний водитель, житель Тернополя, не справившись с управлением, допустил съезд автобуса в кювет, где транспортное средство перевернулось.

"В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали девять человек", - отмечается в сообщении.

Следственное отделение начало уголовное производство, предварительно, по ч. 1 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Устанавливаются обстоятельства ДТП, назначены экспертизы, проводятся следственные действия.