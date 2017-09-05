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17:29 05.09.2017

Помощь Донбассу от Фонда Ахметова – крупнейшая гуманитарная миссия в истории Украины, отмечает член совета Фонда

Гуманитарная помощь жителям Донбасса, оказываемая Фондом Рината Ахметова, является крупнейшей гуманитарной миссией в истории Украины.

Как сообщает пресс-служба Гуманитарного штаба, об этом заявила член попечительского совета Фонда Наталья Емченко.

"Для Украины благотворительность имеет первостепенную важность. В 2014 году, с началом войны, Ринат Ахметов принял решение сконцентрировать все усилия на помощи мирному населению Донбасса. На протяжении последних трех лет 90% всех проектов Фонда реализует Гуманитарный штаб – крупнейшая гуманитарная миссия в истории Украины. А возможно, и в истории мировой благотворительности. Когда один человек спас более миллиона человеческих жизней - это точно заслуживает большого уважения", – сказала она.

5 сентября отмечается Международный день благотворительности.

В 2016 году был обнародован рейтинг благотворительных организаций, работающих в Украине, который составил Украинский форум благотворителей. По данным экспертов, первой среди национальных благотворительных организаций стал Фонд Рината Ахметова. Список международных благотворительных организаций возглавил "Глобальный фонд борьбы со СПИДом".

По информации пресс-службы, Фонд Рината Ахметова, который существует уже более 12 лет, заслужил первенство рейтинга благодаря активной работе в сфере благотворительности: 8700 детей обрели семьи благодаря программе "Сиротству – нет!", 20 тыс. человек получили адресную помощь, 150 тыс. человек прошли обследование и лечение, более 1 млн человек получили помощь от Гуманитарного штаба.

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