Победителей международного "HackIT-2017" привлекут к проекту Cyber Guard "Укроборонпрома" по созданию национального центра кибербезопасности

Победители международного киберфорума "HackIT-2017", который состоится 23 сентября в Харькове, будут привлечены к участию в проекте государственного концерна "Укроборонпром" по созданию в Украине центра кибербезопасности по стандартам НАТО, сообщила пресс-служба госконцерна.

Согласно сообщению на его сайте, инициированный входящей в "Укроборонпром" госфирмой "Укринмаш" проект Cyber Guard станет генеральным партнером "HackIT-2017".

По данным организаторов "HackIT-2017", в котором примет участие около 1 тыс. участников из 10 стран, основными темами обсуждения киберфорума станет разбор самых громких киберинцидентов за последний год, новейшее кибероружие, способы кибершпионажа, а также решения для защиты и предотвращения киберугроз.

"Укринмаш" совместно с другими участниками готовит развернутую презентацию, в том числе о механизмах киберзащиты в государственном и финансовом секторе, IT-бизнесе, других областях", - отмечается в пресс-релизе.

Согласно сообщению, прошедший накануне открытия форума как один из этапов соревнований он-лайн батл "белых" хакеров предусматривал имитацию взлома президентских выборов в восьми странах. Поставленная задача поощрила к участию в этом этапе 1,346 тыс. хакерских команд со всего мира. С задачей частично справилась только их четвертая часть - 338 команд. Тройку лидеров возглавила украинская команда "белых" хакеров DCUA из Киевского политехнического института (КПИ), признанная лучшей в сфере кибербезопасности по версии CTF (Capture the flag) 2016 года.

"Лучшим специалистам будет предоставлена возможность принять непосредственное участие в проекте Cyber Guard, а именно в создании в Украине центра кибербезопасности по стандартам НАТО", - отмечает пресс-служба.

Ранее, в апреле, "Укроборонпром" озвучил планы по созданию в Украине единого национального центра кибербезопасности при содействии НАТО на основе опыта Турции. Координатором проекта, который планируется реализовать с участием Национального технического университета Украины (НТУУ) "Киевский политехнический институт" (КПИ), выступит госфирма "Укринмаш". В качестве консультантов к проекту привлечены турецкая Havelsan, а также команда "белых" хакеров DCUA из КПИ.

В марте 2016 года указом президента в Украине утверждена Стратегия кибербезопасности государства. В июне того же года главой государства подписан указ о создании Национального координационного центра кибербезопасности при СНБО. На центр возложен широкий спектр задач по противодействию потенциальным и реальным угрозам в сфере кибербезопасности государства с учетом международного опыта в этой сфере.

В настоящее время в Украине готовятся к принятию законопроекты "Об основных принципах кибербезопасности Украины" и "Об электронных доверительных услугах", принятие которых призвано обеспечить правовую основу для организации эффективной киберзащиты объектов критической инфраструктуры частного и государственного секторов государства в условиях гибридной войны.