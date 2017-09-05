НУФ и КГГА намерены подписать соглашение о льготном кредитовании киевских малых и средних предприятий

Немецко-Украинский Фонд (НУФ) и Киевская горгосадминистрации (КГГА) намерены подписать соглашение о льготном кредитовании малых и средних предприятий (МСП) столицы, сообщил заместитель руководителя НУФ Валерий Майборода.

"Во время первой финансовой ярмарки, состоявшейся в Киеве в апреле текущего года, мы подписали соглашение о сотрудничестве с КГГА, в частности о компенсации процентных ставок в рамках нашей программы кредитования МСП. В течение лета мы вместе отработали положение. Надеемся, что в сентябре оно будет принято горсоветом и в конце месяца или в начале октября мы представим наш проект сотрудничества с КГГА", - сказал он на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" во вторник.

По словам В.Майбороды, такое сотрудничество позволит существенно повысить доступность малого и среднего бизнеса Киева к кредитным ресурсам.

"В рамках этой программы киевские предприниматели смогут получить финансовые ресурсы в рамках нашей программы поддержки МСП, но под процентную ставку вдвое ниже предусмотренной программой: если сейчас она составляет 15% годовых, то предприниматели Киева смогут привлечь гривневые кредиты под 7,5% годовых", - сказал он.

Как сообщил исполнительный директор НУФ Олег Стрынжа, Фонд имеет огромный потенциал для расширения сотрудничества и с другими субъектами. "При поддержке наших партнеров – Немецкого государственного банка развития (KfW), Европейского Союза - мы имеем все возможности повторить успех подобных фондов в соседних странах, где их кредитные портфели составляют EUR1-2 млрд, тогда как наш в настоящее время составляет EUR40 млн", - сказал он.

НУФ также в ближайшее время представит стратегию на ближайшие три года, которая предусматривает существенное увеличение кредитования по таким программам.

В то же время, добавил О.Стрынжа, в решении нуждается вопрос снижения валютного риска при привлечении под такие программы средств извне.

"Это очень важный вопрос. Он решен в рамках действующей программы НУФа, но он должен быть решен и в рамках целой системы привлечения внешних долгосрочных кредитов, чтобы мы могли привлекать валютные ресурсы на длительный срок, получать через валютный своп с Нацбанком или другими банками доступ к долгосрочной гривне и предоставлять ресурсы в гривне непосредственно банкам-партнерам НУФа. В рамках разработки нашей стратегии мы хотим инициировать дискуссию для решения этого вопроса", - сказал исполнительный директор Фонда.

Как сообщалось, KfW в начале апреля 2017 года предоставил Украине 300 млн грн для поддержки финансирования в стране МСП. Приоритетными секторами кредитования являются легкая промышленность, перерабатывающая промышленность, животноводство и возобновляемая энергетика.

НУФ в этой программе выступает банком второго уровня, то есть работает с субъектами предпринимательской деятельности через банки-партнеры.

В настоящее время банками-партнерами Фонда являются: ПроКредит Банк, Укргазбанк, Ощадбанк, Кредитвест Банк, Кредобанк (все - Киев) и Мегабанк (Харьков).

В рамках программы кредитуются малые и средние предприятия с численностью рабочих до 250 чел. Ресурс предоставляется в гривне под ставку 15% годовых. При этом ставка является плавающий: в случае изменения тенденции на кредитном рынке соответственно будет пересматриваться стоимость кредитования.

Максимальная сумма кредита - EUR250 тыс.

Инвестиционные кредиты предоставляются сроком до шести лет, кредиты для финансирования оборотных средств - до двух лет.

Размер комиссии за предоставление кредита - 0,5% для инвесткредитов, 1% - для оборотных средств.

НУФ создан в 1999 году. Его учредителями являются Национальный банк Украины, Министерство финансов Украины и KfW.