Дальнейшие шаги НБУ по либерализации валютного регулирования не окажут существенное влияние на курс гривни - банкиры

Отмена требования о предварительном депонировании средств при покупке валюты на межбанковском валютном рынке на отдельном счете (режим "Т+1"), а также дальнейшая либерализация относительно лимитов банков на покупку валюты будет проводиться в благоприятный для рынка период и не окажет существенного влияния на курс гривни, считают опрошенные агентством "Интерфакс-Украина" банкиры.

"Отмена правила резервирования гривни на счетах для покупки валюты не повлияет на объем спроса и предложения валюты на рынке. НБУ проводит взвешенную политику в части либерализации с учетом рыночных тенденций. В таком формате момент изменения лимитов, вероятнее всего, будет совпадать с соответствующей благоприятной рыночной конъюнктурой, что должно минимизировать влияние указанных изменений на уровни рынка", - сказал директор казначейства Ощадбанка Владимир Исаков.

Председатель правления РВС Банка Владислав Кравец полагает, что заявленные регулятором шаги по либерализации валютного регулирования не окажут существенного давления на курс гривни и будут способствовать увеличению объема операций на межбанке.

"Заявленные Нацбанком решения по либерализации на валютном рынке создадут условия для уменьшения нормы обязательной продажи валюты – центробанк может уменьшить этот норматив до 25% до конца текущего года. Вместе с тем, новые шаги Нацбанка по либерализации валютного рынка станут возможными после позитивного решения Международного валютного фонда о выделении стране очередного транша кредита по итогам четвертого пересмотра программы EFF", - добавил банкир.

Директор казначейства банка "Кредит Днепр" Олег Куринной, считает, что реализация заявленного НБУ намерения разрешить покупку валюты на межбанке день в день будет возможна при уверенном тренде на стабилизацию курса гривни.

"Считаю, что подобные изменения в рыночном регулировании, безусловно, дадут возможность расширить объемы межбанковских операций, но они будут возможны только после стабилизации курса", - добавил эксперт.

Директор департамента казначейства Идея Банка Ярослав Кабин, в свою очередь, отметил, что дальнейшие шаги регулятора по либерализации валютного регулирования являются позитивным сигналом для рынка.

"Это очень позитивный сигнал для рынка. Данное решение позволит клиентам-импортерам оперативно покупать валюту для исполнения своих внешнеэкономических контрактов. Иными словами, на протяжении одного дня клиенты смогут купить валюту на межбанке и отправить ее своим контрагентам. Это общемировая практика, поэтому так важно, что и украинские компании теперь смогут проводить все свои расчеты оперативно", - сказал он.

Я.Кабин полагает, что увеличение для банков лимита на покупку валюты позволит банкам эффективнее управлять своей валютной позицией.

"Имеет смысл вернуть лимит на покупку валюты до 5% для длинной валютной позиции банка. Такой лимит действовал до принятия всех ограничительных мер на межбанке для стабилизации курса. Сейчас лимит длинной позиции установлен в размере 1% регулятивного капитала банка. Увеличение лимита позволит банкам эффективнее управлять своей валютной позицией и проводить более активно спекулятивные операции на межбанке", - сказал он.

Начальник аналитического отдела ПУМБ Евгения Ахтырко полагает, что в случае реализации озвученных планов по либерализации валютного регулирования Нацбанк будет принимать решения по интервенциям более оперативно.

"Очевидно, решение НБУ основывается на том, что длительные всплески ажиотажного спроса на валюту на рынке уже позади, а рыночные механизмы достаточно сильны, чтобы удовлетворять спрос валюты день в день без возникновения ощутимого дефицита предложения. Решения Нацбанка по интервенциям должны будут приниматься более оперативно. Существует риск, что в первые дни после изменения правил на рынке могут возникнуть локальные перекосы, поэтому ответственность Нацбанка за принятые решения увеличится", - сказала эксперт.

Главный экономист Альфа-Банка Украина Алексей Блинов полагает, что восстановление порядка покупки иностранной валюты по принципу "Т+0" само по себе не окажет влияния на обменный курс.

"Безусловно, снятие данного ограничения значительно повысит удобство проведения валютных операций клиентами банков. Начавшаяся в последние дни августа сезонная девальвация гривни еще не отыграна полностью. До конца 2017 года ожидается ослабление гривни к доллару США еще на 4-7%", - добавил он.

При этом эксперт указал на накопление фундаментальных предпосылок к ослаблению гривни.

"В июле 2017 года дефицит текущего счета за последние 12 месяцев достиг $4,6 млрд и характеризуется тенденцией к дальнейшему росту. В то же время прямые иностранные инвестиции не нарастают, что приводит к росту базового дефицита платежного баланса. Инфляция превышает официальные прогнозы, способствуя укреплению реального эффективного курса гривни. В связи с этим по итогам 2018 года также следует ожидать умеренной девальвации украинской валюты, несмотря на недавнее улучшение ценовой конъюнктуры внешних рынков", - сказал А.Блинов.

Эксперты полагают, что к концу сентября давление на курс гривни усилится.

"В связи с ростом деловой активности в сентябре курс гривни продолжит снижаться, однако резкой девальвации не произойдет, НБУ будет чаще выходить на рынок для сглаживания курсовых колебаний", - сказал В.Кравец.

"По нашему мнению, на гривню будут влиять традиционные сезонные факторы: в частности, увеличение импорта энергоресурсов. К концу сентября курс может составить 25,8-26,3 грн/$1", - сказал О.Куринной.

Я. Кабин прогнозирует более существенную девальвацию гривни.

"Девальвационное давление усилилось в первый же день сентября. Укрепление курса гривни, которое продолжалось все лето, было отыграно на протяжении двух торговых сессий на межбанке. По нашему мнению, курс к концу сентября может закрепиться на уровне 27 грн/$1", - сказал он.

Как сообщалось, в конце минувшей недели НБУ обнародовал намерение отменить требование о заблаговременном перечислении средств под покупку валюты на межбанковском валютном рынке на отдельный счет, перейти к новой методологии расчета официального курса гривни: вместо средневзвешенного расчета по сделкам "ВалКли", будет использоваться среднеарифметическое значение по сделкам в ТИС с отсечением "крайних сделок", а также провести либерализацию валютного регулирования в части лимитов банков на покупку валюты.

Как сообщалось, НБУ с 11 мая 2016 года сократил срок заявок на покупку валюты до трех дней с четырех, а с 1 июня 2016 года – до двух дней.

Нацбанк также с 9 июня 2016 года понизил норматив обязательной продажи валютной выручки с 75% до 65%, а с 5 апреля 2017 года – до 50%.