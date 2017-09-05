Суд оставил в силе решение об аресте имущества депутата Розенблата

Апелляционный суд Киева оставил без изменений решение суда первой инстанции об аресте имущества народного депутата Украины Борислава Розенблата (внефракционный).

"Коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Апелляционного суда Киева оставила без изменений решение суда первой инстанции о наложении ареста на имущество, принадлежащее народному депутату Украины Розенблату Б.С.", - говорится в сообщении пресс-службы Апелляционного суда Киева.

Суд рассмотрел эту апелляционную жалобу стороны защиты во вторник.

Соломенский районный суд Киева 24 июля арестовал недвижимое и движимое имущество Б.Розенблата.

Народный депутат фигурирует в так называемом "янтарном деле", открытом по ч. 4 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) и ч. 2 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины.

В июне директор НАБУ Артем Сытник рассказал о схеме незаконной добычи янтаря, к которой могут быть причастны нардепы Б.Розенблат и Максим Поляков (фракция "Народный фронт"). Сумма полученных взяток превысила 300 тыс. грн.

Генеральный прокурор Юрий Луценко внес в парламент представления о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест этих двух нардепов. 12 июля Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности М.Полякова и Б.Розенблата, но проголосовала против их задержания и ареста.

18 июля Соломенский райсуд Киева назначил Б.Розенблату залог в 7 млн грн, возложил на него обязательства носить электронный браслет, не отлучаться без уведомления органов следствия из Киева и Житомира и сдать все заграничные паспорта. Возложенные на депутата обязательства действовали до 12 сентября. 19 августа Б.Розенблату продлили меру пресечения до 17 октября.

24 июля Б.Розенблат сообщил, что семья внесла за него необходимую сумму залога.