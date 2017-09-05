Киев проведет инвестконкурс для строительства горнолыжного комплекса

Киевские власти начали подготовку к проведению инвестиционного конкурса по привлечению инвестора к реализации проекта строительства горнолыжного комплекса для активного всесезонного отдыха в Голосеевском районе столицы.

Как сообщила во вторник пресс-служба Киевской горгосадминистрации (КГГА) со ссылкой на департамент экономики и инвестиций, изучается возможность строительства горнолыжного комплекса "Пирогово" на месте бывшего полигона твердых бытовых отходов №1.

Согласно сообщению, ориентировочный объем инвестиций в проект составляет EUR12,3 млн.

На земельном участке площадью около 100 га планируют обустроить входную группу с кафе, автомобильную стоянку, спортивный центр с бассейном и залами для занятий спортом, технический водоем (площадь поверхности – 33,275 тыс. кв. м) с оборудованием для тренировок с вейкбордингу, магазин и спортивную инфраструктуру и кафе.

Кроме того, в инфраструктуру комплекса планируют включить гостинично-ресторанный комплекс с помещениями для проведения семинаров и конференций, веревочный парк, информационные хабы, ресторан, конно-спортивное заведение, спортивные площадки для игры в минифутбол.

Планируется также обустройство открытой площадки: зимой – в качестве зоны выката лыжников и сноубордистов, для проведения массовых спортивно-культурных мероприятий, а летом – для размещения рамп для роллеров и скейтбордеров, батутов, сборно-разборных аттракционов.