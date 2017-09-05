Осужденный в РФ украинец Клых находился на лечении в психбольнице в Магнитогорске

По информации уполномоченного по правам человека Российской Федерации Татьяны Москальковой осужденный в РФ украинец Станислав Клых находился на лечении в психиатрической больнице в российском Магнитогорске, сообщила украинский омбудсмен Валерия Лутковская.

"В ответ на обращение уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Валерии Лутковской уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что по состоянию на 4 сентября 2017 Станислав Клых находился на стационарном лечении в филиале психиатрической больницы Федерального казенного учреждения здравоохранения "Медико-санитарная часть №74 Федеральной службы исполнения наказаний" России в г.Магнитогорск", - сказано в сообщении уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека на странице в соцсети Фейсбук во вторник.

Отмечается, что по информации Т.Москальковой, С.Клых был госпитализирован по собственному письменному согласию.

"Учитывая улучшение общего состояния Станислава Клыха, в ближайшее время планируется его выписка из стационара. О направлении для дальнейшего отбывания наказания Вам будет сообщено дополнительно", - цитирует украинский омбудсмен письмо Т.Москальковой.

Верховный суд Чечни 26 мая 2016 года приговорил украинцев Николая Карпюка и С.Клыха к 22 с половиной и 20 годам заключения соответственно. Согласно приговору, Н.Карпюк проведет в тюрьме первые 10 лет, а С.Клых - первые 9 лет, затем оба будут отправлены в колонию строгого режима.

В России Н.Карпюка и С.Клыха осудили по делу об участии в боевых действиях в первую чеченскую кампанию в составе организации УНА-УНСО, запрещенной в РФ.

В марте 2017 года С.Клыха этапировали из Чечни в Верхнеуральск.