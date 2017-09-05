ГПУ совместно с СБУ обыскивают подразделения "Укрзализныци"

Генеральная прокуратура Украины при осуществлении досудебного расследования в уголовном производстве по злоупотреблению властью и служебному подлогу предпринимают системные меры по пресечению фактов, связанных с хищением денежных средств в ПАО "Укрзализныця", в частности тех, которые предназначались для обеспечения надлежащих условий перевозки пассажиров.

"Установлено, что подразделением ОАО "Укрзализныця" в начале лета 2017 якобы с целью надлежащего функционирования систем кондиционирования пассажирских вагонов заключен с хозяйственным предприятием договор на сумму более 3,8млн грн по закупке 7 тонн хладагента. Согласно заключению судебного эксперта, поставленное вещество не пригодно для его использования в системах кондиционирования поездов, предназначенных для перевозки пассажиров", - говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры, обнародованном во вторник.

С целью документирования соответствующей преступной деятельности Генпрокуратурой совместно с СБУ в подразделениях ОАО "Укрзализныця" в настоящее время проводятся обыски. Уже изъяты техническая документация и более 45 баллонов с неизвестным веществом, которое, по сопроводительным документам, якобы является хладагентом. Решается вопрос об объявлении подозрения должностным лицам ОАО "Укрзализныця", которые принимали ненадлежащий товар.

Санкция ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, со штрафом от 500 до тысячи необлагаемых минимумов доходов общин;

Санкция ч.2 ст.366 УК Украины (служебных подлог) - лишение свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, со штрафом от 250 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан.