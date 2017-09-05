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13:45 05.09.2017

Венецианская комиссия может в начале октября предоставить свои рекомендации по законопроектам об Антикоррупционном суде

Европейская комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия) может в начале октября предоставить свои выводы по законопроектам, предусматривающим создание в Украине антикоррупционных судебных институций, прогнозирует глава комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Егор Соболев (фракция "Самопомич").

"Венецианская пошла нам навстречу – уже прислали сюда миссию. Я встречаюсь с ними завтра и, насколько я понимаю, они могут вынести решение, свою рекомендацию, уже в начале октября", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

По его словам, противники создания антикоррупционного суда надеялись, что оценка Венецианской комиссией соответствующих законопроектов "позволит им выиграть еще несколько месяцев".

Е.Соболев отметил, что вопрос законодательного обеспечения создания антикоррупционного суд – первоочередная задача на открывшуюся сессию парламента.

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