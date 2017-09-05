События

13:57 05.09.2017

Меркель призывает к дипломатическому урегулированию проблемы КНДР

Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала недавнее ядерное испытание КНДР "грубым нарушением" международных соглашений, передает во вторник агентство Ассошиэйтед Пресс.

При этом германский канцлер подчеркнула, что решение северокорейской проблемы может быть только "дипломатическим и мирным".

Выступая в парламенте страны, А.Меркель подчеркнула, что дистанция между Северной Кореей и Германией не должна препятствовать тому, чтобы Берлин пытался содействовать урегулированию этой проблемы.

Накануне президент США Дональд Трамп и А.Меркель обсудили по телефону ситуацию вокруг КНДР.

"Два лидера осудили продолжающееся безрассудное и опасное поведение Северной Кореи и вновь заверили в важности тесной координации (действий) в ООН. Президент Трамп отметил, что эта недавняя провокация служит лишь приверженности международного сообщества к сдерживанию запрещенной деятельности Северной Кореи", - сообщали в Белом доме.

При этом отмечалось, что "рассматриваются все меры реагирования на угрозу со стороны Северной Кореи".

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Охраннику Дыминского суд смягчил меру пресечения на домашний арест

Молдова не примет участия в международных военных учениях в Украине

Открылась 7-я сессия Верховной Рады VIII созыва

В пяти областях Украины из-за непогоды обесточены 70 населенных пунктов

За минувшие сутки боевики 36 раз открывали огонь по позициям ВСУ, потерь среди украинских военных нет – штаб

ПОСЛЕДНЕЕ

В СБУ сообщили, что "пригласили для предоставления объяснений" помощницу пророссийского пропагандиста

Украину в ближайшие сутки охватит прохладный и влажный воздух

Венецианская комиссия может в начале октября предоставить свои рекомендации по законопроектам об Антикоррупционном суде

Прихожане храма в донецкой Константиновке добиваются права принадлежать УПЦ-КП

На Харьковщине СБУ пресекла деятельность группировки контрабандистов сильнодействующих стероидов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
цены на Комплектующие для ноутбуков
РЕКЛАМА