Меркель призывает к дипломатическому урегулированию проблемы КНДР

Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала недавнее ядерное испытание КНДР "грубым нарушением" международных соглашений, передает во вторник агентство Ассошиэйтед Пресс.

При этом германский канцлер подчеркнула, что решение северокорейской проблемы может быть только "дипломатическим и мирным".

Выступая в парламенте страны, А.Меркель подчеркнула, что дистанция между Северной Кореей и Германией не должна препятствовать тому, чтобы Берлин пытался содействовать урегулированию этой проблемы.

Накануне президент США Дональд Трамп и А.Меркель обсудили по телефону ситуацию вокруг КНДР.

"Два лидера осудили продолжающееся безрассудное и опасное поведение Северной Кореи и вновь заверили в важности тесной координации (действий) в ООН. Президент Трамп отметил, что эта недавняя провокация служит лишь приверженности международного сообщества к сдерживанию запрещенной деятельности Северной Кореи", - сообщали в Белом доме.

При этом отмечалось, что "рассматриваются все меры реагирования на угрозу со стороны Северной Кореи".