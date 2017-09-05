Охраннику Дыминского суд смягчил меру пресечения на домашний арест

Апелляционный суд Львовской области изменил меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест охраннику бизнесмена Петра Дыминского Андрею Борщу, фигурирующему в деле о смертельном ДТП.

"Применить к подозреваемому Андрею Борщу меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста по месту проживания", - указано в решении суда.

Срок действия решения – до 18 октября включительно.

По решению суда А.Борщ должен прибывать по каждому требованию следователя или суда, воздерживаться от общения со свидетелями и потерпевшими по делу, а также сдать следователю заграничный паспорт.

Как сообщалось, 18 августа 2017 года автомобиль из кортежа П.Дыминского врезался в "Опель", за рулем которого находилась 31-летняя Наталия Трила. Женщина погибла в результате ДТП. Ее родственники утверждают, что за рулем "Мерседеса" находился бизнесмен П.Дыминский.

В то же время один из его охранников сообщил полиции, что он управлял автомобилем во время ДТП. Его взяли под стражу по решению суда.

22 августа П.Дыминский улетел в Швейцарию.

23 августа генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, ссылаясь на данные экспертизы, что за рулем находился другой человек, а не задержанный охранник.