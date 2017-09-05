Украину в ближайшие сутки охватит прохладный и влажный воздух

В Украине в ближайшие сутки 6 сентября прохладный и влажный воздух, перемещающийся с запада, охватит большую часть территории страны, лишь юго-восток останется в более теплом воздухе, хотя дневная температура тоже немного снизится, сообщает Укргидрометцентр.

В южной и восточной частях страны и в Днепропетровской области осадков не предвидится. Только в Донецкой и Луганской областях днем кратковременный дождь, местами гроза; температура ночью 11-16°, днем 20-25°.

На остальной территории небольшие (в западных областях умеренные) дожди; температура ночью 9-14°, днем 13-18°; в Карпатах ночью и днем 5-10° тепла. Ветер в Украине юго-западный, западный, 7-12 м/с.

В Киеве 6 сентября прогнозируется небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 10-12°, днем 13-15°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 6 сентября самая высокая температура днем была 31,0° в 2008 году, самая низкая ночью 5,1° в 1998 году.

В Украине 7 сентября в западных, северных регионах и Винницкой области ожидаются отдельные небольшие дожди; на остальной территории без осадков. Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 8-13°, на побережье морей до 17°; днем 17-22°, в южных областях 22-27°.

В Киеве 7 сентября местами небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 10-12°, днем 18-20°.

По состоянию на 9:00 вторника, 5 сентября, температура воды в Черном и Азовском морях была 17-23°, в Днепре возле Киева 18°.