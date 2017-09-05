Прихожане храма в донецкой Константиновке добиваются права принадлежать УПЦ-КП

Прихожане Сретенского храма Украинской православной церкви - КП (Константиновка, Донецкая область) борются за право находиться в ведении Киевского патриархата и заявляют о коррумпированности судов, через которые священники Московского патриархата оспаривают их принадлежность.

"Община храма борется за свое право принадлежать Киевскому патриархату. Борется с судебной системой, которая пропитана коррупцией. Сейчас мы ожидаем очередное коррумпированное решение, после которого, как мы думаем, будет силовая попытка захватить помещение храма, чтобы подчинить его Московскому патриархату. Безусловно, вызовет протест и общины храма и патриотов такая попытка повернуть храм в очаг "русского мира" и поддержке сепаратизма", - рассказал на пресс-конференции во вторник в Киеве официальный представитель УПЦ-КП архиепископ Черниговский Евстратий (Зоря).

При этом он подчеркнул, что задача УПЦ-КП – "сделать все, чтобы упредить самый худший сценарий развития событий".

В свою очередь глава религиозной православной общины "Свято-Сретенская парафия Донецкой епархии УПЦ-КП" Юрий Шапран рассказал, что сам храм был построен и начал работу в 2015 году в составе Киевского патриархата, первая служба была проведена на праздник Покровы.

"Практически сразу мне поступили угрозы от митрополита Донецкого Иллариона (митрополит Донецкий и Мариупольский УПЦ (МП) Илларион (Шукало) – ИФ) и митрополита Горловского Митрофана (митрополит Горловский и Славянский Митрофан, (Никитин) – ИФ), они говорили, что мы зря вошли в Киевский Патриархат. Потом мы узнали об исках горловской епархии с целью вернуть нас в лоно Московского патриархата. Уже было 8 заседаний Донецкого хозсуда и 2 заседания Высшего хозяйственного суда. На судебных заседаниях нас не слушали. Горловская епархия и судьи не руководствуются законами и Конституцией Украины, где закреплена свобода вероисповедания", - рассказал он.

Ю.Шапран также подчеркнул, что община не намерена соглашаться с решениями этих судов и будет "бороться за право выбирать любую конфессию, так как мы четко отдаем себе во всем отчет и поддерживаем идею украинского патриотизма".

В свою очередь командир 46-го отдельного батальона спецназначения "Донбасс-Украина" ВСУ Вячеслав Власенко отметил, что на сегодня Сретенский храм находится под охраной украинских военнослужащих.

"Московский патриархат является оружием в руках страны-агрессора. Надо понимать, что они не будут ничего делать для примирения людей. Сейчас храм под нашей охраной", - рассказал он.