Пограничники пресекли попытку контрабанды крупной партии сигарет из РФ

Сотрудники внутренней безопасности Госпогранслужбы и пограничники Харьковского погранотряда пресекли незаконное перемещение через границу крупной партии сигарет.

"Патрулируя участок границы в районе н.п. Ветеринарное, пограничники заметили автомобиль "Газель", который находился недалеко от государственной границы. Приблизившись к машине, правоохранители увидели трех человек, которые грузили картонные коробки в транспортное средство. Пограничный наряд сразу же задержал злоумышленников. Документов при себе мужчины не имели. По их словам, они граждане Украины", - сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Впоследствии было установлено, что задержанные незаконно переместили через границу 47 ящиков с табачными изделиями марки "Regina".

Сейчас идет передача контрабандных сигарет сотрудникам ГФС и мероприятия по установлению личности задержанных.