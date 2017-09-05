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13:19 05.09.2017

ГФС после реформирования должна предоставлять большинство услуг онлайн

Переведение большинства услуг Государственной фискальной службы (ГФС) в онлайн-режим является одним из приоритетов ее реформирования, сообщило Министерство финансов на свое сайте.

"Необходимо как можно быстрее уменьшить человеческий фактор, автоматизировать процессы и перейти к модели работы, когда большинство услуг налогоплательщики могут получить в онлайн-режиме", – цитирует пресс-служба министра финансов Александра Данилюка во вторник.

По данным Минфина, около 60% контактов плательщиков с ГФС совершается через центры обслуживания плательщиков (ЦОП). Половина обращений касается подачи налоговой отчетности и платежей. Однако 35 из 55 админуслуг налогового направления могут полностью предоставляться онлайн, остальные – частично.

Согласно сообщению на сайте ведомства, также среди основных направлений реформирования службы, утвержденных на заседании комитета управления проекта комплексной реформы ГФС, автоматизация процесса проверок, оптимизация работы с налоговыми должниками, эффективное распределение функций между персоналом.

Как сообщалось, Минфин заявил о запуске комплексной реформы ГФС в конце июня 2017 года. В трехуровневой структуре проекта на первом уровне внедрения реформы находится наблюдательный совет, в состав которого входят представители западных правительственных структур, международных организаций и фондов.

На втором уровне – комитет управления, в который входят министр финансов с госсекретарем, глава ГФС с заместителем и менеджер проекта. На третьем уровне находится группа внедрения реформы в составе представителей Минфина, ГФС, МВФ, команды поддержки реформ при Минфине и ГФС, международные консультанты. Эта группа должна работать над практическим внедрением изменений, в частности, в аудите, сервисной службе, по части соблюдения законодательства и налаживания внутренних процессов ГФС.

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