Постпреды стран ЕС в среду без обсуждения согласуют очередное продление индивидуальных санкций в отношении России

Комитет постоянных представителей стран ЕС (Coreper) без обсуждения согласует на своем заседании в среду продление на полгода индивидуальных санкций для России в связи с украинской ситуацией, сообщил "Интерфаксу" европейский дипломатический источник в Брюсселе.

"Наиболее вероятно, что затем ближайший Совет ЕС примет официальное решение. Полагаю, скорее всего, по письменной процедуре", - сказал во вторник собеседник СМИ.

Он подтвердил, что речь идет об ограничительных мерах, касающихся конкретных лиц и организаций, входящих в "черный список" ЕС, которых в Евросоюзе считают причастными к развязыванию конфликта в Украине.