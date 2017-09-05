События

11:57 05.09.2017

Постпреды стран ЕС в среду без обсуждения согласуют очередное продление индивидуальных санкций в отношении России

Комитет постоянных представителей стран ЕС (Coreper) без обсуждения согласует на своем заседании в среду продление на полгода индивидуальных санкций для России в связи с украинской ситуацией, сообщил "Интерфаксу" европейский дипломатический источник в Брюсселе.

"Наиболее вероятно, что затем ближайший Совет ЕС примет официальное решение. Полагаю, скорее всего, по письменной процедуре", - сказал во вторник собеседник СМИ.

Он подтвердил, что речь идет об ограничительных мерах, касающихся конкретных лиц и организаций, входящих в "черный список" ЕС, которых в Евросоюзе считают причастными к развязыванию конфликта в Украине.

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Интерфакс-Украина
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