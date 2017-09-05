Молдова не примет участия в международных военных учениях в Украине

Президент Молдовы Игорь Додон запретил участие молдавских военнослужащих в многонациональных военных учениях "Rapid Trident", которые будут проходить с 7 по 23 сентября в Украине.

"Не приемлем участие молдавских военнослужащих в военных учениях за пределами страны", - написал И.Додон на своей странице в Facebook.

Он опубликовал письмо по этому поводу и.о.министра обороны Молдавии Георгия Галбуры с просьбой разрешить участие в военных учениях и ответ на это письмо советника президента по вопросам безопасности, секретаря Высшего Совета безопасности Артура Гуменюка.

В своем письме Г.Галбура сообщает, что Минобороны намеревается отправить 57 молдавских военнослужащих для участия в военных учениях на полигоне Яворов во Львовской области Украины.

"Учения имеют целью развитие взаимодействия, укрепление обороноспособности и продвижение имиджа Национальной армии на международной арене", - отметил Г.Галбура.

Он напомнил, что молдавские военнослужащие участвуют в этих учениях, вместе с другими членами "Партнерства во имя мира", с 1996 года.

"Участие военнослужащих Национальной армии в этих учениях будет способствовать подготовке военнослужащих к последующему участию в миротворческих операциях (миссия KFOR в Косово). Молдавские военнослужащие отправятся на учения сухопутным путем и будут использовать только личное снаряжение (без вооружения, боеприпасов и военной техники). Охрана военнослужащих и снаряжения будет обеспечена украинской стороной. Все расходы будут покрыты организаторами учений", - говорится в письме и.о. министра обороны.

В ответном письме секретарь Высшего совета безопасности А.Гуменюк отмечает, что, согласно имеющейся информации, в том числе от министерства обороны Украины и украинских СМИ, указанные учения являются "многонациональными военными учениями".

"Таким образом, согласно закону "О национальной обороне", для участия в таких учениях было необходимо разрешение Верховного главнокомандующего. Следовательно, в силу полномочий президента, сообщаем, что президент Республики Молдова не утвердил участие военнослужащих Национальной армии в данных учениях. В связи с этим просим принять меры для отмены подготовительных мероприятий по отправке воинского контингента на учения и проинформировать организаторов о том, что Республика Молдова не будет участвовать в данных учениях", - отмечается в письме А.Гуменюка.

Президент Молдовы уже запрещал участие группы молдавских военнослужащих в военных учениях, которые проходили с 20 февраля по 1 марта в учебном центре Смырдан в Румынии.

В учениях принимали участие многонациональные силы из США, Болгарии, Македонии, Черногории, Румынии, Сербии, Словении и Украины. После этого посол США Джеймс Петтит и посол Румынии в Молдавии Даниел Ионицэ написали совместное письмо И.Додону. Они выразили сожаление в связи с решением И.Додона, обвинили его в "недружественном поведении" и предупредили, что из-за его жеста "молдавская армия не сможет получить должную подготовку", так как "эта подготовка на 80% основывается на участии в подобных учениях".

В ответном письме молдавский президент потребовал от иностранных дипломатов "не вмешиваться в деятельность" президента страны, он напомнил послам о том, что "Республика Молдова - независимое и суверенное государство" и что "аппарат президента не приемлет комментарии и нравоучения извне по поводу своей деятельности и принимаемых решений".