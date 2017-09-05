Спасатели ликвидировали последствия непогоды в Ивано-Франковской области

На протяжении прошедших суток, 4 сентября, подразделениями Управления Госслужбы Украины по ЧС в Ивано-Франковской области совершили 13 выездов и провели работы по откачке около 1тыс. 234куб. воды из 14 подвальных, цокольных помещений и улиц.

В обнародованном во вторник утром сообщении отмечается, что в общем работало 25 человек личного состава на 11 единицах техники (из них 5 мотопомп).

В Управлении ГСЧС в области напомнили, что в результате осложнения погодных условий, выпадения большого количества осадков в виде сильного дождя, местами с градом, шквалистого усиления ветра, 3 сентября с 19.00. до 21.00 на территории Ивано-Франковской области наблюдалось резкое повышение вод и осложнение транспортного сообщения на территории областного центра.