События

09:22 05.09.2017

Спасатели ликвидировали последствия непогоды в Ивано-Франковской области

На протяжении прошедших суток, 4 сентября, подразделениями Управления Госслужбы Украины по ЧС в Ивано-Франковской области совершили 13 выездов и провели работы по откачке около 1тыс. 234куб. воды из 14 подвальных, цокольных помещений и улиц.

В обнародованном во вторник утром сообщении отмечается, что в общем работало 25 человек личного состава на 11 единицах техники (из них 5 мотопомп).

В Управлении ГСЧС в области напомнили, что в результате осложнения погодных условий, выпадения большого количества осадков в виде сильного дождя, местами с градом, шквалистого усиления ветра, 3 сентября с 19.00. до 21.00 на территории Ивано-Франковской области наблюдалось резкое повышение вод и осложнение транспортного сообщения на территории областного центра.

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Интерфакс-Украина
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