События

09:35 05.09.2017

В Пуэрто-Рико объявлен режим ЧС в связи с ураганом "Ирма"

Губернатор Пуэрто-Рико Рикардо Росельо объявил режим чрезвычайной ситуации из-за приближения урагана "Ирма", сообщил американский телеканал "Фокс-ньюс".

"Мы ввели в действие все протоколы безопасности", - сказал он на пресс-конференции.

Администрация Пуэрто-Рико подготовило 456 убежищ, которые смогут вместить более 62 тыс. человек, а также закупила продовольствие на сумму более $65 млн, чтобы раздавать его жителям, которые могут пострадать от разгула стихии.

Службы, ответственные за электроснабжение, проверяют линии электропередачи и подрезают деревья в наиболее опасных местах, чтобы обезопасить ЛЭП от падающих деревьев.

По данным американских метеорологов, эпицентр урагана может приблизиться к островам Карибского моря во вторник вечером, а в среду - к восточному побережью США.

В настоящее время урагану присвоена третья категория, он находится примерно в 1440 км к востоку от Подветренных островов.

Ранее по США ударил разрушительный ураган "Харви", который затронул штаты Техас и Луизиану. "Харви" стал самой мощной подобной стихией в истории США. Нанесенный им ущерб оценивается в $190 млрд.

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