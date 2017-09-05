В Минске шквалистый ветер повалил деревья и опрокинул остановку, есть пострадавшие

Шквалистый ветер опрокинул остановочный павильон в Минске, в результате пострадали три человека, сообщили в Минском городском управлении МЧС.

"Шквалистый ветер повалил остановку в Минске напротив ул. Брыля, 30", - говорится в сообщении управления МЧС.

По информации ведомства, в результате пострадали двое мужчин 20 и 56 лет, а также 19-летняя девушка. До прибытия спасателей они были извлечены из-под конструкции и переданы медикам.

В чрезвычайном ведомстве также сообщили, что в связи с непогодой было зафиксировано 25 случаев падений деревьев в Минске.

Упавшими деревьями повреждены 17 автомобилей и кровли двух жилых домов.

Ранее в МЧС предупреждали, что в период с 17 часов до 21 часа понедельника ожидается гроза, местами по городу сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами 15-20 м/с.