События

08:32 05.09.2017

Трамп дал согласие на масштабную закупку Южной Кореей американского вооружения

Президенты США и Южной Кореи Дональд Трамп и Мун Чжэ Ин во время телефонного разговора в понедельник договорились усилить давление на Северную Корею, используя все средства, находящиеся в их распоряжении, говорится в сообщении Белого дома.

"Президент Трамп дал принципиальное согласие на то, чтобы Южная Корея приобрела вооружение и оборудование из США на многие миллиарды", - говорится в сообщении.

В документе также отмечается, что президенты высказались "за усиление совместных военных возможностей".

Кроме того, "президент Трамп согласился с южнокорейской инициативой о снятии ограничений на вес боеголовок" на ракетах, размещенных в Южной Корее. Ранее об этом, как об "эффективной мере" уже сообщил представитель канцелярии президента Южной Кореи.

Объявленное КНДР испытание водородной бомбы президенты двух стран назвали "серьезной угрозой" и "провокацией", которые Северная Корея, представляет миру".

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