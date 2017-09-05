Автор готов восстановить граффити времен Евромайдана на Грушевского - Нищук

Министр культуры Украины Евгений Нищук заявляет, что художник Sociopath готов восстановить граффити времен Евромайдана на ул. Грушевского в Киеве.

"Я говорил с автором под именем Sociopath, он готов полностью восстановить работу", - сказал министр в эфире 1+1.

При этом Е.Нищук отметил, что художник хочет сначала восстановить свою трилогию "Война", которая ранее была зарисована во Львове.

Также министр добавил, что перед началом восстановления граффити в Киеве необходимо привести в порядок окружающую территорию.

"Очевидно, что необходимо сначала привести в порядок после отъезда магазина", - сказал Е.Нищук.

Сам Sociopath на своей странице в социальной сети Facebook написал, что разговаривал с министром.

"Мы договорились, что после решения всех официальных и организационных вопросов, я восстановлю "Иконы Революции". Наконец у меня будет время и пространство, которого мне не хватало в ту ночь на "Груше", чтобы сделать качественные рисунки", - написал художник.