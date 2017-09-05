Часть домов двух районов Киева на время останется без водоснабжения

Из-за ремонтных работ будет ограничено водоснабжение ряда домов Печерского и Шевченковского районов, сообщает в понедельник "Акционерная компания "Киевводоканал".

"Для надежной работы систем водоснабжения в Жулянах с 9:30 4 сентября до 20:00 13-го сентября запланирована санация водопровода диаметром 300 мм на ул. Шевченко. В связи с этим без воды останутся частные дома №№74-124 и 63-103. Питьевую воду в этот район будут поставлять водовозкой, которая будет стоять на углу ул. Шевченко и Советской", - говорится в сообщении на странице предприятия в Фейсбук в понедельник.

Кроме того, 5 сентября на Печерске с 10:00 до 17:00 запланирована замена запорной арматуры диаметром 100 мм на ул. Пилипа Орлика, 15/1. В связи с этим будет прекращено водоснабжение домов №№ 4, 6, 15/5.

В тот же день в 10:00 начнутся работы на водопроводной сети в Святошинском районе на ул. Обуховской, №135-а. Без воды до 6:00 6 сентября останутся дом №113 на ул. Обуховской и №27 на ул. Анны Ярославны. На это время будет организован подвоз питьевой воды.

"Спасибо за понимание и приносим извинения за временные неудобства! Кроме того, напоминаем о необходимости заранее запастись водой", говорится в сообщении.