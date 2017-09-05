События

07:23 05.09.2017

В пяти областях Украины из-за непогоды обесточены 70 населенных пунктов – ГСЧС

Из-за сложных погодных условий в пяти областях Украине обесточено 70 населенных пунктов, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

"4 сентября в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра), из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 70 населенных пунктов в пяти областях, а именно: Полтавская - 30, Сумская - 22 Черкасская - 10, Львовская - 7 и Кировоградская – 1", – говорится в сообщении на сайте ведомства во вторник утром.

В ГСЧС подчеркнули, что к восстановлению электроснабжения населенных пунктов уже привлечены аварийные бригады облэнерго.

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