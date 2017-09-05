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07:00 05.09.2017

К сведению: о пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" поводу подписания первого кредитного соглашения между Немецко-Украинским Фондом и ProCreditBank в рамках Программы поддержки малых и средних предприятий

Во вторник, 5 сентября, в 10.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция по поводу подписания первого кредитного соглашения между Немецко-Украинским Фондом (НУФ) и ProCreditBank в рамках Программы поддержки малых и средних предприятий (МСП). Участники: заместитель председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова; первый секретарь Посольства ФРГ, отдел экономического сотрудничества и развития Зебастьян Кноке; директор офиса KfW в Украине Лутц Хорн-Хааке; руководитель Программ сотрудничества, представительство Европейского Союза в Украине Беренд де Гроот; исполнительный директор НУФ Олег Стрынжа; председатель правления ProCredit Bank Виктор Пономаренко (ул. Рейтарская 8/5А). Аккредитация журналистов обязательна по тел. (096) 723-33-15, (095) 271-66-37, Iryna.melnyk@pleon.ua (Ирина Мельник).

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