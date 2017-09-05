События

06:43 05.09.2017

За минувшие сутки боевики 36 раз открывали огонь по позициям ВСУ, потерь среди украинских военных нет – штаб

За прошедшие сутки зафиксировано 36 обстрелов украинских позиций со стороны боевиков, из которых 18 характеризуются как прицельные. Потерь среди украинских военных нет, сообщили в пресс-центре штаба АТО.

"В завершении прошедших суток русско-оккупационные группировки несколько активизировали вооруженные провокации. В основном враг применял стрелковое оружие и гранатометы", – говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук во вторник утром.

Основное напряжение сохранялось на донецком направлении. Здесь из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов боевики 4 раза открывали огонь в районе Зайцевого, дважды - неподалеку Песков. А гранатометы преступники применяли в Авдеевский промзоне, у Каменки и шахты Бутовка.

На приморском направлении после 18.00 боевики продолжили огневые провокации в окрестностях Водяного. Также под гранатометным огнем оказались позиции ВСУ на подступах к Лебединскому, Широкино и Марьинке. По опорным пунктам у Талаковки НВФ трижды били из крупнокалиберных пулеметов.

На луганском направлении противник открывал огонь из различных видов оружия в районе Крымского, Станицы Луганской и Малинового.

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