В Одесской области сотрудники СБУ задержали на взятке прокурора

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Генеральной инспекцией Генпрокуратуры разоблачили на взятке работника Коминтерновской местной прокуратуры (Лиманский район) Одесской области.

Как сообщает пресс-служба управления СБУ в Одесской области, правоохранители установили, что прокурор требовал 20 тыс. грн. от местного жителя за то, чтобы не возобновлять ранее закрытое уголовное производство за нарушение порядка осуществления операций с металлоломом.

"Сотрудники спецслужбы задержали прокурора в районном центре во время получения второй части взятки в размере 15 тыс. грн.", - отметили в УСБУ

Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога.

Следствие по делу продолжается.