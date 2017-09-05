События

03:37 05.09.2017

На Львовщине СБУ предупредила контрабанду наркотиков в Украину на 10 млн грн

Сотрудники службы безопасности Украины совместно с пограничниками и таможенниками, под процессуальным руководством прокуратуры предупредили на Львовщине контрабанду крупной партии наркотиков, сообщили в СБУ.

"В пункте пропуска "Рава-Русская" правоохранители обнаружили в разбитом автомобиле, на эвакуаторе пытались ввезти в Украину почти шестьдесят килограммов гашиша, расфасованном в полиэтиленовые брикеты. Груз, ориентировочной стоимостью почти 10 млн грн по ценам "черного рынка", сопровождали четверо иностранцев", – говорится в сообщении на странице ведомства в Фейсбук в понедельник.

Следователями СБ Украины открыто уголовное производство по ч.3 ст.305 Уголовно кодекса Украины (контрабанда наркотических средств), одному из задержанных уже сообщено о подозрении в совершении преступления.

Продолжаются следственные действия.

В Госпогранслужбе Украины уточнили, что к попытке провоза 143 брикетов с гашишем общим весом более 58 кг причастны четверо граждан Молдовы в возрасте от 28 до 45 лет.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Боевики в зоне АТО в понедельник 9 раз обстреляли позиции ВСУ

В банковских ячейках в Швейцарии выявлено золото, принадлежащее лицу из окружения Януковича

Заказчик убийства экс-депутата Думы РФ Вороненкова находится в России

Луценко намерен вернуть в госсобственность ЧСЗ и завод "Океан"

Апелляционный суд оставил под арестом имущество нардепа Добкина

ПОСЛЕДНЕЕ

В Пуэрто-Рико объявлен режим ЧС в связи с ураганом "Ирма"

Важно говорить не только о рынке земли, но и поддержке фермеров – Гройсман

Киев настаивает на расследовании в ООН развитие ракетного потенциала КНДР – Ельченко

Супрун готова стать министром здравоохранения

Кейт Миддлтон и принц Уильям ждут третьего ребенка

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
солнечные очки на price.ua
РЕКЛАМА