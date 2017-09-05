На Львовщине СБУ предупредила контрабанду наркотиков в Украину на 10 млн грн

Сотрудники службы безопасности Украины совместно с пограничниками и таможенниками, под процессуальным руководством прокуратуры предупредили на Львовщине контрабанду крупной партии наркотиков, сообщили в СБУ.

"В пункте пропуска "Рава-Русская" правоохранители обнаружили в разбитом автомобиле, на эвакуаторе пытались ввезти в Украину почти шестьдесят килограммов гашиша, расфасованном в полиэтиленовые брикеты. Груз, ориентировочной стоимостью почти 10 млн грн по ценам "черного рынка", сопровождали четверо иностранцев", – говорится в сообщении на странице ведомства в Фейсбук в понедельник.

Следователями СБ Украины открыто уголовное производство по ч.3 ст.305 Уголовно кодекса Украины (контрабанда наркотических средств), одному из задержанных уже сообщено о подозрении в совершении преступления.

Продолжаются следственные действия.

В Госпогранслужбе Украины уточнили, что к попытке провоза 143 брикетов с гашишем общим весом более 58 кг причастны четверо граждан Молдовы в возрасте от 28 до 45 лет.