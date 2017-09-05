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00:18 05.09.2017

Киев настаивает на расследовании в ООН развитие ракетного потенциала КНДР – Ельченко

Представитель Украины в ООН Владимир Ельченко заявил, что Украина выступает за проведение расследования относительно развития ракетного потенциала Северной Кореи, сообщило Радио Свобода.

"Мы в контексте новой резолюции будем выступать, чтобы Совет безопасности ООН инициировал какое-то новое расследование, благодаря чему страна Северная Корея смогла до такого уровня развить свой ядерный и ракетный потенциал", - цитируют заявление В.Ельченко в сообщении на сайте портала в понедельник вечером.

В.Ельченко отметил, что в Совбезе ООН нет официальных претензий к Киеву, также не обсуждается статья The New York Times относительно вероятной связи успеха КНДР в испытании межконтинентальных баллистических ракет и Украины.

"Мы обсуждали этот вопрос со своими коллегами в Совете безопасности (ООН – ИФ). Они считают, что это постоянная "утка", никто официальных обвинений в адрес Украины не высказывал - все исходят из того, что это не подтверждено", - подчеркнул он.

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Интерфакс-Украина
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