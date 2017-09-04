События

22:45 04.09.2017

Кейт Миддлтон и принц Уильям ждут третьего ребенка

Герцог и герцогиня Кембриджские ожидают прибавления в семействе, сообщил в понедельник Кенсингтонский дворец.

"Их Королевское Высочество Герцог и Герцогиня Кембриджские рады объявить, что Герцогиня Кембриджская ожидает третьего ребенка", - говорится в распространенном Кенсингтонским дворцом пресс-релизе.

"Королева и члены обеих семей счастливы узнать эти новости", - отмечается в документе.

У принца Уильяма и Кейт Миддлитон уже есть двое детей - принцесса Шарлотта двух лет и принц Джордж четырех лет соответственно.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Боевики в зоне АТО в понедельник 9 раз обстреляли позиции ВСУ

В банковских ячейках в Швейцарии выявлено золото, принадлежащее лицу из окружения Януковича

Заказчик убийства экс-депутата Думы РФ Вороненкова находится в России

Луценко намерен вернуть в госсобственность ЧСЗ и завод "Океан"

Апелляционный суд оставил под арестом имущество нардепа Добкина

ПОСЛЕДНЕЕ

Супрун готова стать министром здравоохранения

Генпрокуратура закрыла дело об уплате налогов главой Минфина

Главным тренером ФК "Черноморец" стал белорус Олег Дулуб

Меркель и Трамп выступают за усиление санкций в отношении КНДР

Позиция "БПП" по повышению минимальной зарплаты до 4 тыс грн будет учтена при подготовке проекта Госбюджета - Герасимов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
цены на настольные игры на price.ua
РЕКЛАМА