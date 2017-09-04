Главным тренером ФК "Черноморец" стал белорус Олег Дулуб

Генеральный директор ФК "Черноморец" Анатолий Мисюра в понедельник представил команде "моряков" нового главного тренера – белоруса Олега Дулуба.

Как сообщила пресс-служба ФК, помощниками главного тренера назначены Юрий Поклад, Василий Хомутовский и Александр Грановский.

О.Дулуб тренировал белорусские клубы "Дарида", "Смена-Минск", "Торпедо" Жодино, ФК "Минск", ФК "Витебск", ФК "Гомель", "Динамо" Минск, "Крумкачи" Минск. С октября 2016-го по июнь 2017-го – главный тренер львовских "Карпат".

Как сообщалось, в августе т.г. строительная компания "Гефест" (Одесса) подписала договор о генеральном спонсорстве с одесским футбольным клубом "Черноморец".

Компания "Гефест" создана в 1997 году и осуществляет деятельность на строительном рынке Одессы. Ее основным владельцем считается гражданин Греции Пантелис Бумбурас. Осенью 2016 года "Гефест" стала фигурантом скандала со сносом старинного особняка в районе одесской Аркадии, известного как Дача Докса. Здание пытался защитить экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили. Однако в итоге его снесли ночью. В сентябре 2016 года решением сессии Одесского горсовета участок, где располагалось здание, был отдан под застройку строительной компании "Гефест", которая намерена построить на ее месте трехсекционный жилой комплекс высотой 24 этажа.

Длительное время генеральным спонсором одесского ФК "Черноморец" являлся Имэксбанк, крупнейшим акционером которого был народный депутат, президент "Черноморца" Леонид Климов.

27 января 2015 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел временную администрацию в Имэксбанке, а уже в феврале 2015-го спонсором клуба стала торговая компания Euphoria Trading Fze (ОАЭ).