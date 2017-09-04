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21:48 04.09.2017

Позиция "БПП" по повышению минимальной зарплаты до 4 тыс грн будет учтена при подготовке проекта Госбюджета - Герасимов

В парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" утверждают, что их позиция относительно повышения минимальной зарплаты до 4 тыс грн будет учтена при подготовке проекта Государственного бюджета, сообщил руководитель фракции "БПП" Артур Герасимов.

"Фракция Партии "Блок Петра Порошенко" последовательно выступает за повышение зарплат социальным категориям граждан - врачам, учителям ... То, что мы сделали в Государственном бюджете 2017 года, - подняли зарплаты учителям, врачам, это касается и увеличения в два раза минимальной зарплаты – это безусловно дало положительный эффект. Именно поэтому сегодня мы обратились к Кабинету министров с предложением продолжить эти процессы", - процитировали заявление А.Герасимова в сообщении распространенном пресс-службой "БПП" в понедельник вечером.

Глава фракции отметил, что главная цель - это достичь достойного уровня жизни граждан Украины.

"Главный вопрос в следующем: если мы выступаем за то, чтобы украинцы получали достойную зарплату, процессы повышения зарплат и пенсий должны продолжаться. Я уверен, что такая позиция будет учтена при подготовке бюджета на 20178 год", - сказал народный депутат после завершения заседания фракции.

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